بن شرادة: أنقرة قادرة على حل الخلافات بين السراج ومعيتيق بن شرادة: أنقرة هي المتحكم في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن تركيا قادرة على حل الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ونائب رئيس المجلس، أحمد معيتيق.

بن شرادة ذكر ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن أنقرة هي المتحكم في الغرب الليبي، وأن الجميع يسعى للسلطة في ليبيا بأي ثمن.

وتأتي تصريحات بن شرادة، على خلفية أنباء بوجود خلافات، بين السراج ومعيتيق، بسبب ذهاب الأخير لاتفاق استنئاف النفط، بدون الرجوع للمجلس الرئاسي.

وكانت قوات الجيش الوطني، كشفت تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

ونشر المسماري أيضا المبادئ الخاصة بالاتفاق، التي نشرها معيتيق، وأكد البيان أن المتحاورين اتفقوا على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، لافتاً إلى إعادة الفتح لمدة شهر كبادرة حسن نية.

وأشار إلى مشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب في الحوار دون ذكر هوياتهم، موضحاً أنه انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع عليه وطرحه للتصديق.

وأوضح البيان أنه كان مقررا إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق وقيادة قوات الجيش الوطني في مدينة سرت حيث تجري المفاوضات، مضيفا أن مليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة الاستشاري” ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته.