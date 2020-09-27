بلومبيرغ: تضاعف إنتاج النفط في ليبيا ثلاثة أضعاف منذ عودة التصدير

أخبار ليبيا 24- اقتصاد

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن إنتاج النفط في ليبيا تضاعف إلى حوالي ثلاثة أضعاف، منذ قرار إعادة إنتج وتصدير النفط، مؤكدة أنه وصل إلى 250 ألف برميل يوميا.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، نقلا عن مصدرين ليبيين قولهما: إن “الحقول الثلاثة الواقعة في إقليم برقة، شرق البلاد، وهي: الحريقة والبريقة والزويتينة، أنتجت حوالي 150 ألف برميل يوميا”.

وأشارت الوكالة، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنها تعمل على تقييم الوضع الأمني في أربعة موانئ نفطية برية أخرى، بما فيها الزاوية التي تتعامل مع النفط الخام من حقل الشرارة في الجنوب الغربي، لمعرفة ما إذا كانت الظروف الأمنية تسمح بإعادة التشغيل.

وبحسب مصادر الوكالة، فالإنتاج سيرتفع أكثر مع رسو السفن، وتحميل الخام من صهاريج التخزين، وسيسمح هذا الأمر بضخ مزيد من الخام من الحقول.

يذكر أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 18 سبتمبر الجاري، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.

لتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط بعد إعلان حفتر بيوم واحد، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية “الآمنة”، مشيرة إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من “عصابات فاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها”، على حد قولها.