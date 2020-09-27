المهيوب: الأمم المتحدة تطيل أمد الصراع وحل المليشيات لن يتم إلا بقوة السلاح المهيوب: ويليامز لا تقول الحقيقة حول ما يجري غرب البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتغاضي عن عمليات نقل المرتزقة والأسلحة والاستعمار التركي المتواجد على الأرض غرب ليبيا، مؤكدًا أن المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز لا تقول الحقيقة حول ما يجري غرب البلاد.

المهيوب ذكر في حديث لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن الأمم المتحدة تعمل على إطالة أمد الفوضى في البلاد، مؤكدًا أن طرد المرتزقة وحل المليشيات المسلحة لن يتم إلا بقوة السلاح.

واختتم عضو مجلس نواب طبرق، بأن الجيش التزم بالاتفاق على التراجع إلى سرت والجفرة ووقف إطلاق النار، إلا أن المليشيات والمرتزقة لم يلتزموا بذلك.

وشددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس السبت، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمحادثات الليبية إلى الأمام.

وأكدت ويليامز في مقابلة عبر فضائية “الحدث”، أنه من غير المقبول استمرار دخول المعدات العسكرية بشكل يومي إلى ليبيا، مُضيفة “نلاحظ استمرار دخول قوات أجنبية ومرتزقة وهذا ما يزيد خطر اختلال التوازن العسكري على الأرض ويُصعب حياة الناس في هذا البلد، لذلك هناك حاجة عاجلة جدًا للدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام”.