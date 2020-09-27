اللجنة الطبية أجدابيا تكشف عن الوضع الوبائي في المدينة

اللجنة الطبية أجدابيا تكشف عن الوضع الوبائي في المدينة الطبية أجدابيا : تسجيل 8 حالات شفاء و 4 وافيات

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أجدابيا أمس السبت تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بالبلدية .

اللجنة أوضحت أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا استلم عدد “3” عينة swap كانت جميعها موجبة والثلاث حالات لمخالطين .

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أجدابيا عن تسجيل 8 حالات شفاء و 4 وافيات .

وعن الوفايات، قالت اللجنة إن حالتين سجلت يوم أمس الأول الجمعة ومثلها سجلت أمس السبت .