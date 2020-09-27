الأهلي طرابلس يعلن عن أقوى صفقات الموسم

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أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس اليوم الأحد تعاقدها رسميا مع المهاجم معتز المهدي قادما من النصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وجاء التعاقد مع المهدي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق الدوري الليبي والمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية.

ويعد اللاعب السابق لنادي النصر أحد أبرز المهاجمين في الكرة الليبية في السنوات الأخيرة وسبق وأن تألق مع النجمة والأهلي بنغازي والنصر وقدم رفقة الأخير أداءً مميزًا في البطولة الأفريقية، وتوج هدافًا لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ونجحت إدارة الأهلي طرابلس مؤخرا في انتداب عدة أسماء مميزة أبرزها خالد مجدي وعبدالله بلعم وعبدالله جديدو والحارس عبد الحكيم التركي وعبد الرحمن بوسنينة وربيع اللافي.