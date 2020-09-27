أفعال الإرهاب تخلو من الشرف والإنسانية..7 أعوام على اغتيال عقيد عبد القادر المعداني

أخبار ليبيا24

عرف على الإرهابين استهدافهم لكل من يعارضهم والفتك به، والقتل تفجيرا أو باستهدافه بالرصاص دون الأخذ في الاعتبار من يرافق ضحيتهم سواء كان أبن أو زوجة أو أخ بل المهم هو تنفيذ جريمتهم دون رحمة ولا شفقة في عمل يمثل كل معاني انعدام الشرف والأخلاق والإنسانية.

لم تكن معركة الإرهابيين معركة رجال أو مواجهة، بل كانت معركتهم معركة الغدر الذي لا يتميز به إلا الجبناء، حيث رصدت “أخبار ليبيا24” أكثر من حادثة استهدف فيها الإرهابيين ضحاياهم من خصومهم الذين عارضوا أفكارهم وأفعالهم وهم برفقة ذويهم من أطفال ونساء.

وصباح 29 سبتمبر من العام 2013 لم يكن يوما عاديا في حياة أسرة عقيد عبد القادر المعداني الذي كان يشغل منصب معاون رئيس فرع الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الشرقية فقد كان الغدر يتربص به أثناء خروجه من بيته في منطقة الليثي بمدينة بنغازي برفقة أبنائه لإيصالهم إلى المدرسة.

وما أن صعد العقيد المعداني إلى السيارة هو وأبنائه، وعلى غفلة منهم استهدفهم الإرهابيين بوابل من الرصاص استقرت سبع رصاصات في جسد الأب أردته قتيلا على الفور بينما أصيب أحد أبنائه ونقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

هذه الأفعال الغادرة لن تمحى من ذاكرة من تعرضوا لها أو من ذاكرة الشعب الليبي الذي عانى ويلات الفراغ الأمني وانتشار المتطرفين بأفكارهم وأفعالهم البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الذي شوهوه بأفعالهم وتفسيراتهم البعيدة عن روح التسامح والرحمة التي تميز بها.

ورغم هذا العنف والإجرام الذي تعامل به الإرهابيين مع الشعب الليبي طيلة سنوات محاولات سيطرتهم على البلاد إلا أن الليبيين لم يجبنوا عن رفضه ولم يتوقفوا عن معارضته ومقاومته بكل الطرق والأساليب.

علم الإرهابيين في ليبيا أنه محكوم عليهم بالفشل، وسيتم القبض عليهم جميعاً في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة؛ لأنهم تيقنوا أن ليبيا ليست حاضنة لهم ولن تكون منطلقًا لمشروعهم الإرهابي بتأسيس دولتهم الإرهابية المزعومة.

وما إن انطلقت الحرب ضد الإرهاب التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بدأوا يتساقطون تباعًا قيادات وأفراد، بين قتلى وجرحى وأسرى، وكانت اعتقالاتهم هي ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا.

وكل الليبيون سعداء عندما يتم القبض على هؤلاء المتطرفين، ولا يجدون أي حرج في إظهار هذه السعادة عقب أي عملية قتل او أسر احد الإرهابيين من الذين تسببوا في الكثير من الأحزان والمأسي لليبيين خلال سنوات سيطرتهم على البلاد.

يرفض كل الليبيين عنف هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا إخضاع الشعب الليبي، وكل اعتقال بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا الذين ظنوا أنهم في مأمن ولن تطالهم يد العدالة والقانون.

ومنذ البداية كان مصير الإرهابيين الفشل والهزيمة مع الرفض الشعبي لتواجدهم في البلاد التي عدات إليها الحياة بعد تطهيرها من هذه الشرذمة التي لا تعرف للحياة معنى بل القتل والموت والدم ديدنها.