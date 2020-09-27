آمر كتيبة الضمان يسلم نفسه لوزارة الداخلية بعد اشتباكات تاجوراء

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ذكرت “كتيبة الضمان” في تاجوراء، إن قائدها، علي إدريدر، سلّم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية، امتثالا لتعليمات وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

يأتي ذلك بعد يومين من اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بينها وبين كتيبة “أسود تاجوراء”.

وقالت الكتيبة في بيان على فيسبوك، اليوم الأحد: “امتثالا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء، وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق، في هذه الحادثة والنظر فيها، قام آمر كتيبة الضمان، علي إدريدر بمبادرة تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية”.

وإزاء تلك الاشتباكات التي حدثت فجر الجمعة وسط منطقة سكنية، أمر وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش، بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.