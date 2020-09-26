وصول وقود خفيف لمحطة السرير الغربي الكهربائية

أخبار ليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، اليوم السبت، وصول مجموعة من ناقلات الوقود الخفيف (الديزل) إلى محطة كهرباء السرير الغربي.

وقالت الهيئة، إن الناقلات بدأت في عملية الكميات في خزانات المحطة، مشيرة إلى أن الوقود سيخضع لعملية فلترة وتنقية من الشوائب بعد مرورها عبر منظومات التنقية الخاصة بالمحطة، ومن ثم يتم تشغيل المحطة والدخول بها على الشبكة الكهربائية الشرقية.

وكانت الهيئة، قد أعلنت خروج محطة كهرباء السرير الغربي عن العمل خلال اليومين الماضيين بسبب عدم وصول الإمدادات في وقتها ونفاد الوقود الخفيف داخل خزانات المحطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن تأخر تزويد المحطة بالوقود بسبب تأخر وصول الناقلات يوم 20 من الشهر الجاري، أسفر عن نفاد الوقود الخفيف من الخزانات وخروج محطة السرير الغربي كلية عن العمل.

وأفاد ربيع خليفة، أن خروج المحطة، أسفر عن عجز في التوليد في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية يقدر بنحو 600 ميغاوات.

وقال إن هذا العجز، تسبب في ساعات طرح للأحمال تتراوح من 8 إلى 9 وقد تصل إلى 10ساعات يوميًا على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.