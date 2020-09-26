المليشياوي " عبدالرؤوف الجوجما "

مليشيا القوة المشتركة في طرابلس تقبض على قيادات مليشياوية

22

أخبار ليبيا24

ألقت مليشيا القوة المشتركة القبض على القيادي آمر مليشيا “لواء جوجمات” عبدالرؤوف الجوجما التابع لقوات الوفاق وتسليمه إلى مليشيا قوة الردع الخاصة.

وأضاف المصدر أن مليشيا القوة المشتركة ضبطت كذلك القيادي المليشياوي في مليشيا ثوار طرابلس محمد اعظيم بعد أن وصل مؤخرا من تركيا عبر تونس إلى طرابلس من رحلة علاج.

وأوضح المصدر أن المليشياوي عبدالرؤوف متهم في قضايا قتل وخطف وابتزاز وأبرزها قضية تصفية موظفين أجانب وقعت منذ سنوات أحدهم نيوزلندي وامرأة إنجليزية وهم تابعين لشركة مليتة.

المزيد من الأخبار

مطلوبين في قضايا أمن دولة..مليشيا الردع تفرج عن متطرفين من مجالس الشورى

وصول وقود خفيف لمحطة السرير الغربي الكهربائية

بنغازي: سباحان صغيران يقطعان 10كيلومترات في أقل من أربع ساعات

سفير ليبيا بالأردن: أيها العابثون العابرون كفّوا أيديكم عن هذا الوطن

المزيد

مطلوبين في قضايا أمن دولة..مليشيا الردع تفرج عن متطرفين من…

وصول وقود خفيف لمحطة السرير الغربي الكهربائية

بنغازي: سباحان صغيران يقطعان 10كيلومترات في أقل من أربع…