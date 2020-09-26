مليشيا القوة المشتركة في طرابلس تقبض على قيادات مليشياوية

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ألقت مليشيا القوة المشتركة القبض على القيادي آمر مليشيا “لواء جوجمات” عبدالرؤوف الجوجما التابع لقوات الوفاق وتسليمه إلى مليشيا قوة الردع الخاصة.

وأضاف المصدر أن مليشيا القوة المشتركة ضبطت كذلك القيادي المليشياوي في مليشيا ثوار طرابلس محمد اعظيم بعد أن وصل مؤخرا من تركيا عبر تونس إلى طرابلس من رحلة علاج.

وأوضح المصدر أن المليشياوي عبدالرؤوف متهم في قضايا قتل وخطف وابتزاز وأبرزها قضية تصفية موظفين أجانب وقعت منذ سنوات أحدهم نيوزلندي وامرأة إنجليزية وهم تابعين لشركة مليتة.