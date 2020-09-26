مطلوبين في قضايا أمن دولة..مليشيا الردع تفرج عن متطرفين من مجالس الشورى

مطلوبين في قضايا أمن دولة..مليشيا الردع تفرج عن متطرفين من مجالس الشورى

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مليشيا قوة الردع الخاصة أخلت سبيل عدد ” 6 ” عناصر من متطرفي مجالس الشورى من سجن معيتيقة والخاضع تحت سيطرتها.

وأوضح المصدر أن متطرفي مجالس الشورى الإرهابية المفرج عنهم مطلوبين لدى السلطات الأمنية والعسكرية في قضايا تتعلق بأمن دولة “إرهاب”.

وأفاد المصدر أن المتطرفين المفرج عنهم هم عمر عبدالعزيز الجملي، وشعيب سالم الزوي، وعزالدين العبيدي من بنغازي، ومن درنة، عماد عبدالله لياس، وعدي ربيع، ومن أجدابيا عبدالرؤوف فرج صالح الزوي.

يشار إلى أن مليشيا قوة الردع الخاصة ذات التوجه الإسلامي المتشدد تتحفظ على عدد من الإرهابيين المطلوبين لأجهزة الدولة الذين أغلبهم من الفارين من مناطق ومدن الشرق الليبي متورطين في أعمال إرهابية وخاضوا مواجهات مسلحة ضد الجيش الليبي.

وكانت مليشيا قوة الردع الخاصة أفرجت عن “4” عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي من سجنها في قاعدة معيتيقة في سبتمبر من العام الماضي.

وذكر مصدر مطلع أن هذه العناصر الإرهابية ألقي القبض عليها خلال المواجهات التي دارت بين غرفة عمليات صبراتة وبين خليط العمو وعناصر أخرى متطرفة من مجالس الشورى في مدينة صبراتة خلال العام 2017.