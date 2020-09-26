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أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية اليوم السبت عودة محطة السرير الغربي للعمل بعد خروجها كلياً عن العمل الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف ( الديزل ) من الخزانات وتأخر وصول الإمدادات.

وأضافت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوحدة الثالثة في المحطة على الشبكة الكهربائية الشرقية، وفي انتظار دخول الوحدة الثانية فيها.

وأشارت الهيئة إلى أن العجز من الآن بدأ يتقلص وستقل معه ساعات طرح الأحمال في الشبكة الكهربائية الشرقية وفي انتظار دخول بعض الوحدات في محطة كهرباء شمال بنغازي.