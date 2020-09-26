صنع الله لوفد شركة “إيني” الإيطالية: حريصون على توفير الظروف الأمنية للأطقم الفنية صنع الله يؤكد انطلاق أول رحلة طيران من مطار معيتيقة إلى حقل النافورة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المدير التنفيذي للعمليات لشركة إيني، اليساندرو بوليتي، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ” والذي باشرت شركة مليته للنفط والغاز الأعمال الهندسية فيهما من خلال ائتلاف شركتي؛ تقنية للأعمال الهندسية، وإيني بروجيتي، مؤكدًا الحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

المؤسسة أوضحت، في بيانٍ إعلامي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة نشاط شركة مليته للنفط الغاز وكيفية دعمها لتحسين أدائها والعمل على تخفيض التكاليف، خاصة في هذه الظروف الصعبة وشح الميزانية، وأنها تقوم بتوفير الغاز المطلوب لمحطات الكهرباء.

ووفق البيان، أكد صنع الله أن المؤسسة باشرت عمليات إعادة الإنتاج في بعض الحقول النفطية الآمنة، لافتًا إلى حرصه التام على توفير الظروف الأمنية المناسبة للأطقم الفنية التي بدأت مهامها بمجرد أن تم رفع حالة القوة القاهرة على المواني التي خضعت للمعايير المطلوبة من حيث توفر الأمن.

وأشار صنع الله، إلى حرصه على توفير وسائل النقل المناسبة لهذه العمالة لمباشرة أعمالها، حيث انطلقت أول رحلة طيران من مطار معيتيقة إلى حقل النافورة وعلى متنها موظفي شركتي مليته والخليج.

وتراجعت المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أيام، عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ إعلامي، أنه تم رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة وأن التعليمات قد أُعطيت للشركات المُشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة.

وأشارت إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر من المرتزقة والجماعات المسلحة الأخرى بها والتي تُعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة.