دفاع الوفاق: اشتباكات تاجوراء عملًا مخلًا بأمن الدولة وتهديدًا لسلامة المدنيين

دفاع الوفاق: اشتباكات تاجوراء عملًا مخلًا بأمن الدولة وتهديدًا لسلامة المدنيين وزارة الدفاع: سنضرب بيد من حديد كل مَن يعتدي على قيم الدولة المدنية أو يهدد أمن وسلامة شعبنا

أخبار ليبيا 24 – أمن

اعتبرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوفاق، ما حدث فجر الجمعة الماضي من اشتباكات بين كتيبتين في منطقة تاجوراء عملًا مخلًا بأمن الدولة الليبية وتهديدًا لسلامة المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت بشأن أحداث منطقة تاجوراء، إن “القتال ضد التمرد لا يعطي حصانة لأحد، والجميع تحت القانون وسيادة الدستور”.

وأضافت الوزارة: “إننا ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاءً لتضحيات شعبنا وسعيهم لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمي على السلطة”، وفق نص البيان.

وأكدت الوزارة، خضوع جميع القوات في وزارة الدفاع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، وأن لا مشروعية لأي جهة خارجة عنها، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل مَن يعتدي على قيم الدولة المدنية أو يهدد أمن وسلامة شعبنا.

وشهدت منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، فجر أمس الجمعة، اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة بين كتيبتي “أسود تاجوراء” و”الضمان” التابعتين لحكومة الوفاق.