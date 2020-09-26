“داعش” حرف آيات الله وانتهك حرماته

أخبار ليبيا 24

الإسلام دين التسامح والرحمة ومنح حرية اعتناق الأديان للجميع، وكفل لهم الحماية وكل حقوقهم، ولكن تنظيم داعش له رأي آخر واعتبر نفسه الوصي على الدين والحاكم بما انزل الله، وهو ظله على الأرض، وشوه الدين وحرف آياته وانتهك كل محرم ولم يؤمن بالتسامح أو المودة بين الناس .

وفي صباح الخميس الموافق للثامن عشر من سبتمر 2014م، تلقي فريق الهلال الأحمر الليبي بلاغا عن مقتل مواطن مصري مسيحي الديانة يدعى “عادل إسحاق شعبان” داخل محله .

المغترب المصري الجنسية مسيحي الديانة لقي مصرعه في مدينة بنغازي، بعد أن اغتاله مسلحون مجهولون داخل محل للحياكة يعمل فيه بشارع الطيرة بمنطقة البركة وسط المدينة ولاذوا بالفرار .

شعبان يعمل حائكا منذ نحو 20 عاما في ليبيا، وسبب اغتياله راجع لاعتناقه الديانة المسيحية التي قتل عدد من معتنقيها وخصوصا الأقباط المصريين في أعمال قتل مماثلة في ليبيا .

تنظيم “داعش” لم يسلم منه المسلمين فما بالك بالمسيحيين، وخير دليل على الجريمة البشعة التي قام بها التنظيم في مدينة سرت ذبح الأقباط بطريقة بشعة تخلو من الإنسانية والرحمة وآثارت سخطًا عالميًا واسعًا .

وفي العراق وتحديدا في السادس عشر من يناير 2016 بدأ تنظيم داعش ببيع ممتلكات المسيحيين في الموصل بالمزاد العلني لتأمين موارده ضم المزاد أكثر من 400 منزل، و19 عمارة سكنية و167 محلا ومخزنا ومرآبا، حسب ما ذكرت تقارير اعلامية وذلك لصالح خزينة التنظيم التي تعاني من ضائقة مالية وشح الموارد .

المزاد العلني أقيم في منطقة دورة قاسم الخياط غربي الموصل بعد إعلان عناصر الحسبة من خلال سياراتهم ودورياتهم العسكرية والأمنية الجوالة في الشوارع باستخدام مكبرات الصوت بدء ساعة المزاد عناصر التنظيم الارهابي أقدموا على عرض منازل وممتلكات المسيحين فقط داخل المزاد باعتبارها غنائم ” للدولة الإسلامية”.

“داعش” افتتح مزاد بيع العقارات السكنية أولا بأسعار بخسة مقابل بيعها على الفور وقبض الأموال وهناك منازل كبيرة ضخمة بيعت بأسعار بخسة مع أغلب أثاثها التي قيّمها “داعش” بأسعار غير أسعار المنازل وحدها.