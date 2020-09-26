تعرف على أحد المتطرفين الذين أفرجت عنهم مليشيا الردع

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مليشيا “قوة الردع الخاصة” في العاصمة طرابلس أفرجت على عدد من الإرهابيين التابعين لمجالس الشورى كانوا متواجدين بسجن معيتيقة الذي تسيطر عليه.

وذكر المصدر أن من بين الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم المتطرف عماد عبدالله لياس والملقب “فبرايري” من مواليد 1990 ومن سكان مدينة درنة.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي لياس قام بعد الإفراج عليه بالاتصال بزوجته مباشرة والمتواجدة في مدينة درنة لتسافر غليه في العاصمة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن هناك عدد من من المحادثات له عبر منصه “تليغرام” وحديثه في أمور تخص التنظيمات مع عناصر متطرفة وخاصة في الجانب الإعلامى ومن أبرزهم الإرهابيين أبومريم و الديسكا و دنقو.

وذكر المصدر أنه سبق وقد أصيب المتطرف لياس وبترت إحدى أصابع قدميه خلال المواجهات مع عناصر تنظيم الدولة الإرهابي داعش خلال عام 2016.

وأكد المصدر أن الإرهابي لياس لديه شقيقه الأكبر يدعى عبدالسلام قتل خلال المواجهات مع تنظيم الدولة في حي 400 في مدينة درنه في 15 فبراير 2016 .

وكانت مليشيا قوة الردع الخاصة أخلت سبيل عدد ” 6 ” عناصر من متطرفي مجالس الشورى من سجن معيتيقة والخاضع تحت سيطرتها.

وأوضح المصدر أن متطرفي مجالس الشورى الإرهابية المفرج عنهم مطلوبين لدى السلطات الأمنية والعسكرية في قضايا تتعلق بأمن دولة “إرهاب”.