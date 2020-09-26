بنغازي: سباحان صغيران يقطعان 10كيلومترات في أقل من أربع ساعات

بنغازي: سباحان صغيران يقطعان 10كيلومترات في أقل من أربع ساعات

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نجح الجمعة السباحان، محمد صالح بوقرين، وسلوى صبري صوان، في قطع مسافة عشرة كيلومترات سباحة في تجربة تحدي تحت إشراف الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي.

وعبر السباح الصغير، محمد صالح بوقرين، المسافة بزمن وقدره 3:32:25، تحت إشراف المدرب صالح محمد بوقرين.

كما نجحت السباحة، سلوى صبري صوان، في قطع نفس المسافة بزمن وقدره 3:42:15 تحت إشراف المدربة نبيلة محمد بوحوية.

وأشرف على هذه التجربة الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي، حيث كلّف الاتحاد كل من أبوبكر علي الغرياني حكمًا عامًا للعبور وعلاء رمضان الفيتوري، كمراقب لهذه التجربة.