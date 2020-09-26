المدنيون ضحايا صراع المليشيات بغرب ليبيا

أخبار ليبيا24

مرة أخرى وقع المدنيون تحت رحمة القصف المسلح بين الفصائل المتصارعة في غرب ليبيا على المال تارة وعلى النفوذ مرة أخرى.

والجمعة، شهدت منطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس قتالًا بين كتيبتين متصارعتين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات التي شهدها حي سكني في طرابلس عرضت حياة المدنيين للخطر، داعية المتقاتلين إلى وقف القتال فورا.

في المقابل، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لاندلاع الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، مما تسبب في ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وما أسفرت عنه أيضا من سقوط لعدد من القتلى والجرحى.

ودانت اللجنة في بيان أصدرته، عن استيائها الكبير حيال حالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بطرابلس وما جاورها، الأمر الذي يربك المشهد ويعمق الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.

وعلى تويتر، كتبت إحدى المغردات تقول إن والدها تعرض لإصابة في الجسد برصاصة طائشة اخترقت منزلهم في تاجوراء جراء الاشتباكات بين “الضمان” و “أسود تاجوراء”.

وأرفقت المغردة، تغريدتها بصورتين تظهران آثار الدماء يبدو كانت من جراء الإصابة التي تعرض لها والدها.

وإزاء تلك الاشتباكات المسلحة، أمر وزير حكومة الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، العقيد صلاح الدين النمروش، الجمعة، بحل كتيبتي “الضمان” و “أسود تاجوراء” وإحالة قادتها للتحقيق.

كما كلّف النمروش، “قوة مكافحة الإرهاب” لفض النزاع الذي تسبب في خلق حالة من الذعر وسط المدنيين.

وقال النمروش، في تصريحات صحفية سابقة، إنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، إذا لم يتوقف فورًا إطلاق النار.

وعكست الاشتباكات بين القوتين المسلحتين في منطقة تاجوراء من جديد عن حجم التوترات الأمنية الشديدة بين مجموعات الوفاق المسلحة.