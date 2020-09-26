الليبي أكرم الزوي يلتحق بالفيصلي الأردني

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وصل المحترف الليبي في صفوف نادي الفيصلي الأردني أكرم الزوي، إلى العامة الأردنية عمّان، للالتحاق بالنادي، بعد فترة انقطاع بسبب توقف حركة الرحلات الجوية التي شلت مطارات العام بسبب جائحة كورونا.

وأعلن نادي الفيصلي الجمعة وصول الزوي إلى عمان بعد رحلة جوية من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى الأردن.

وكتب الفيصلي، على حسابه الرسمي، بموقع فيسبوك، “وصل الآن إلى مطار الملكة علياء الدولي اللاعب أكرم زوي قادماً من ليبيا عبر تركيا. نتمنى لك السلامة، وسعيدون بعودتك للزعيم”.

وسيكون بمقدور الزوي، في حال كان جاهزًا فنيًا وبدنيًا، المشاركة في مباريات الفيصلي المقبلة بدوري المحترفين الأردني.

ويحتل نادي الفيصلي الأردني المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين برصيد تسعة نقاط فقط من خمسة مباريات، وله مباراتين مؤجلتين.