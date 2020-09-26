الكهرباء بطرابلس: الألغام والعشوائيات سببت في تأخر صيانة الدوائر الكهربائية بجنوب طرابلس

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قالت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس إن الألغام والمساكن العشوائية الواقعة على مسار عدد من الدوائر الكهربائية تسبب في تعطيل أعمال الصيانة بجنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت الشركة، الجمعة، أن إصابة الدوائر الهوائية لنقل الطاقة في جنوب طرابلس سببت في عدم قدرة الشركة على نقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الرويس والزاوية وجنوب طرابلس إلى مراكز الاحمال في طرابلس وشرق طرابلس.

وذكرت الشركة أنها اعتمدت على نقل الطاقة المنتجة عن طريق كوابل أرضية جنزور، بن حامد، والتي تعرضت إلى أعطال فنية جعلت الأمور سيئة جدًا.

وتشهد العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، أزمة كهرباء حادة، كانت سببًا في حدوث احتجاجات شعبية غاضبة ضد تدني الأوضاع الخدمية.

وبيّنت أن السبب في تأخر أعمال صيانة الدوائر الهوائية لنقل الطاقة في جنوب طرابلس الألغام التي زرعت بجانبها، وكذلك المساكن التي تم بناؤها بطريقة غير شرعية تحت مسار هذه الدوائر، وأكدت الشركة، أن العمل جار على استكمال أعمال الصيانة للكوابل والدوائر الهوائية.