الشاطر: البعثة ستسلم طرابلس لحفتر وصالح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، عن رفضه لما وصفها بـ”ألاعيب” البعثة الأممية للدعم في ليبيا، خلال الحوار السياسي المقرر عقده في العاصمة السويسرية جنيف الشهل المقبل.

الشاطر قال ، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، “ليبيا لن تكون سلعة تعرض للبيع في لقاء الحوار السياسي الشهر القادم”، مؤكدا أن الليبيين “الأحرار” سيرفضون “انتزاع” العاصمة وتسليمها إلى خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، في سرت.

وأوضح أن الليبيين سيواصلون إصرارهم على انتخاب جسم تشريعي يشكل المشهد، مختتما بقوله “نرفض ألاعيب البعثة الأممية، ونؤكد على إرادة الشعب في تقرير مصيره”.

#ليبيا لن تكون سلعة تعرض للبيع في لقاء الحوار السياسي الشهر القادم.

سيدافع الأحرار لمنع انتزاع العاصمة و تسليمها ل #عقيلة_صالح و #حفتر في #سرت و سيواصلون اصرارهم على انتخاب جسم تشريعي يشكل المشهد.

نرفض الاعيب #البعثة_الاممية نؤكد على إرادة الشعب في تقريرمصيره — Abdurrahman Shater (@alshater1939) September 25, 2020

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنوب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.