الخارجية الفرنسية: لابد من إنهاء التدخلات الأجنبيّة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، علمها المسبق، بإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، استقالته نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشددة على أن المستقبل السياسي في ليبيا متروك لليبيين وحدهم.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن فرنسا تجدد تمسكها بوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مؤكدة على أنه لن يكون هناك حل عسكري للخروج من الأزمة.

وأشارت إلى التزام فرنسا بضمان أن يتقدم الحوار السياسي الليبي، الذي شهد تطورات مشجعة في الأيام الأخيرة، بطريقة شاملة وتحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفة أنه يجب أن تؤدي هذه المناقشات إلى إنهاء التدخل الأجنبي وتنظيم الانتخابات ضمن المعايير التي يتفق عليها الليبيون.

وسبق ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، لجنة الحوار، إلى أن تضطلع بمسؤوليتها في الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية، مُعربًا عن رغبته في تسليم مهامه في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسًا رئاسيًا جديدًا وكلفت رئيسًا لحكومة يتم تسليم المهام إليه، وفقًا لما ورد بمخرجات برلين الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن.