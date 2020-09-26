البكوش: الإخوان يرون المنادون بإجراء الانتخابات سبب تأزيم الحل في ليبيا

لخص المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صلاح البكوش، اليوم السبت، موقف جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، من حالة التباين التي تشهدها الساحة السياسية، في ضوء المشاورات التي تجرى خارج البلاد بين مجلسي النواب المنعقد في طبرق والأعلى للدولة.

البكوش أوضح في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن وجهة نظر حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، يرى في المنادون بوجوه وأفكار جديدة عبر إجراء الانتخابات، هم “تيار التأزيم”، أما المنادون ببقاء مجلسي النواب، والأعلى للدولة الاستشاري وتقاسم السلطة فهم “تيار التسوية” .

وجهة نظر العدالة والبناء:

المنادون بدماء/افكار جديدة عبر انتخابات هم "تيار التأزيم"

المنادون ببقاء النواب/الدولة وتقاسم السلطة هم "تيار التسوية"🤔#ليبيا pic.twitter.com/30ks5Wlp6r — صلاح البكوش (@SalahElbakkoush) September 26, 2020

وبين من خلال صورة مرفقة بتغريدته، أن تيار التأزيم من وجهة نظر حزب الإخوان يجمعه هو ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والعضو المقاطع لجلسات مجلس النواب محمد إبراهيم الضراط.

وأفاد البكوش، أن تيار التسوية، بحسب إخوان ليبيا، يضم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، ورئيس مجلس النواب المُنعقد في طرابلس حمودة سيالة، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، أسامة جويلي.

ويستكمل وفدي “الأعلى للدولة” و”النواب” هذا الأسبوع، الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية يوم 7 سبتمبر الماضي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة؛ للاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنوب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.