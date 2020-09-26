البعثة الأممية تعبر عن قلقها إزاء اشتباكات تاجوراء بطرابلس البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بتاجوراء

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقالت البعثة، إن هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة إلى ضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتشهد منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، منذ فجر الجمعة، توترا حادا واشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة بين كتيبتي “أسود تاجوراء” و”الضمان” التابعتين لحكومة الوفاق.