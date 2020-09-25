مشروع لتركيب ألواح طاقة شمسية لمركز العزل بسبها

أخبار ليبيا24

وأوضحت الجداوي أن المبادرة تمت بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتسعى لتوفير الطاقة الشمسية لحل أزمة توفر الوقود لمركز العزل، الذي يواجه نقصا متكررا في إمدادات الوقود مصحوبا بانقطاعات التيار الكهربائي، مما يعرقل الخدمة الصحية التي يقدمها المركز للمرضى الذين يتلقون الرعاية داخله بشكل منتظم.

وأوضحت الجداوي أن المبادرة تمت بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتسعى لتوفير الطاقة الشمسية لحل أزمة توفر الوقود لمركز العزل، الذي يواجه نقصا متكررا في إمدادات الوقود مصحوبا بانقطاعات التيار الكهربائي، مما يعرقل الخدمة الصحية التي يقدمها المركز للمرضى الذين يتلقون الرعاية داخله بشكل منتظم.