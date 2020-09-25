مشروع لتركيب ألواح طاقة شمسية لمركز العزل بسبها

هذا المشروع جاء بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية واحد المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة
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أخبار ليبيا24
قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي صباح اليوم لأخبار ليبيا24، إن المنظمة بادرت في مشروع لتركيب ألواح شمسية لمركز العزل الصحي بسبها.
وأوضحت الجداوي أن المبادرة تمت بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتسعى لتوفير الطاقة الشمسية لحل أزمة توفر الوقود لمركز العزل، الذي يواجه نقصا متكررا في إمدادات الوقود مصحوبا بانقطاعات التيار الكهربائي، مما يعرقل الخدمة الصحية التي يقدمها المركز للمرضى الذين يتلقون الرعاية داخله بشكل منتظم.
وأكدت أن المنظمة كلفت مهندسا لأخذ المقايسات ودراسة التركيب وقد زار المركز مساء أمس الخميس وأعد دراسته، والتي سيبدأ العمل على انجازها خلال الفترة القليلة المقبلة، مبينة أن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه الذي يطبق في احد مراكز العزل الصحي التي تحارب الوباء ف الجنوب.