مركزي طرابلس: أكثر من 4 ملايين دولار قيمة اعتمادات هذا الأسبوع

9

أخبار ليبيا24

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية هذا الأسبوع خلال الفترة من 17 وحتى 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح المصرف المركزي أنه تم فتح اعتمادات لعدد 15 شركة، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من أربعة ملايين و670 ألف دولار أمريكي.

وأكد  مصرف ليبيا المركز أن الاعتمادات هذا الأسبوع اقتصرت على الحليب والبيض والقمح ولحم البقر المجمد والعجول والإبل وأغذية الأطفال والمواد والتحاليل الطبية والمكملات الغذائية وأعلاف الطيور والمبيدات والكراتين الفارغة.

المزيد من الأخبار

وكيل وزارة المالية: إيرادات النفط استخدمت سابقًا لأغراض سياسية

تحضيرات أممية لعقد منتدى الحوار الليبي خلال الأسابيع المقبلة

الثني يأذن بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام والمختار بشبكة المياه والصرف الصحي

خلال زيارته الموانيء النفطية..الحويج: النفط ملك الليبيين جميعًا والموانئ تتمتع بدرجة…

المزيد

وكيل وزارة المالية: إيرادات النفط استخدمت سابقًا لأغراض…

تحضيرات أممية لعقد منتدى الحوار الليبي خلال الأسابيع المقبلة

الثني يأذن بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام والمختار…