مركزي طرابلس: أكثر من 4 ملايين دولار قيمة اعتمادات هذا الأسبوع

مركزي طرابلس: أكثر من 4 ملايين دولار قيمة اعتمادات هذا الأسبوع

أخبار ليبيا24

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية هذا الأسبوع خلال الفترة من 17 وحتى 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح المصرف المركزي أنه تم فتح اعتمادات لعدد 15 شركة، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من أربعة ملايين و670 ألف دولار أمريكي.

وأكد مصرف ليبيا المركز أن الاعتمادات هذا الأسبوع اقتصرت على الحليب والبيض والقمح ولحم البقر المجمد والعجول والإبل وأغذية الأطفال والمواد والتحاليل الطبية والمكملات الغذائية وأعلاف الطيور والمبيدات والكراتين الفارغة.