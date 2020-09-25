لجنة الحكم المحلي بالبرلمان تجدد دعمها لإجراء الانتخابات البلدية في أقرب فرصة رئيس لجنة الحكم المحلي انتخابات البلدية ستكون دليلا على الاستقرار وستعطي الفرصة للمواطنين لاختيار من يدير شؤونهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي، تأكيدها على دعمها لإجراء الانتخابات المجالس البلدية في أقرب فرصة.

وأعرب رئيس اللجنة إدريس عمران، عن ترحيب لجنة الحكم المحلي بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس قريبا كما تعهد رئيس المجلس عقيلة صالح في تصريحاته عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأكد عمران، أن إجراء هذه الانتخابات ستكون دليلا على الاستقرار، وستعطي الفرصة للمواطنين في البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية، وهو حق يكفله الإعلان الدستوري ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع.

وشدد عمران، بحسب تصريحاته التي نشرها مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، على ضرورة تقديم الدعم الكافي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للقيام بمهامها.

وعبر رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، عن شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من أجل نجاح الانتخابات البلدية، وفق قوله.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، قد أعلنت عزمها إجراء الانتخابات في 15 بلدية خلال شهر أكتوبر القادم، وهي: درنة والقبة وهراوة وأمساعد والأبرق والقيقب وجالو وأوجلة وأجخرة والبيضان وأم الرزم وبئر الأشهب والشرقية وجردس العبيد والقطرون.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، أن انتخابات المجالس البلدية ستنطلق في موعدها في شهر أكتوبر المقبل بانتخاب بلديات جالو وأوجلة وأجخرة.

