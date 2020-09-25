رسو ثاني ناقلة نفط بميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24-خاص

تابعت وكالة أخبار ليبيا24، اليوم الجمعة، عملية رسو الناقلة النفطية “مارلين شكوكو” على رصيف ميناء الحريقة النفطي لشحن نحو مليون برميل من النفط الخام.

وتعد هذه العملية، التي تقوم بها ناقلة نفطية، هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع بعد قرار القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، باستئناف عمليات تصدير النفط.

وقال، رجب سحنون، مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، الجمعة، إن هذه هي الناقلة الثانية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وأضاف، سيتم الشحن بعد ساعات من رسو هذه الناقلة التي ستفتح المجال لتشغيل الحقول النفطية لبداية الإنتاج الفعلي.

والجمعة أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، تشغيل حقلي مسلة والحمادة النفطيين التابعين للشركة.

وأفاد سحنون، أن أقسام العمليات والرسو والشحن بميناء الحريقة وشركة الإنقاذ، بذلت جهدًا مضاعفًا من أجل شحن هذه النواقل في مواعيدها.

وبدأت مصفاة طبرق العمل والدخول إلى الإنتاج، حيث سيساهم ذلك في توفير وقود الديزل وحل جزء من الأزمة.

ويستقبل ميناء الحريقة النفطي النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو مترًا وبقطر 34 بوصة.