خلال زيارته الموانيء النفطية..الحويج: النفط ملك الليبيين جميعًا والموانئ تتمتع بدرجة عالية من الأمن

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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج الخميس، إن النفط هو ملك الليبيين جميعًا وأن الموانئ والحقول تتمتع بدرجة عالية من الأمن.

ودعا الحويج في كلمة له – عقب زيارته إلى الموانئ النفطية في البريقة والسدرة – المؤسسة الوطنية للنفط أن تتحلى بالمسؤولية وأن تعمل على رفع القوة القاهرة على كافة الموانئ النفطية وأن تبتعد عن الصراعات السياسية.

وشدد وزيرا لخارجية على أهمية إعادة فتح المطارات وتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى الحقول النفطية، داعيًا دول العالم و الشركات النفطية العالمية إلى العودة للاستثمار في مجال النفط والذي يحتاج إلى تطوير مستمر لزيادة الإنتاج ووصوله إلى المعدلات الطبيعية.

وذكر الحويج أن الهدف من هذه الزيارة هو توضيح الصورة الحقيقة لليبيين وللعالم أن من يحرس المنشآت والموانئ النفطية هم ليبيين وأنه لا وجود لأي أجنبي عدا الفنيين العاملين في شركات النفط.