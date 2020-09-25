تحضيرات أممية لعقد منتدى الحوار الليبي خلال الأسابيع المقبلة جان علم ينفي نشر أسماء ومعلومات عن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم، أن البعثة في طور التحضير لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي خلال الأسابيع المقبلة.

ونفى علم في تصريحاته لقناة “218” اليوم الخميس، مسؤولية البعثة عن أي قوائم مُتداولة بشأن أسماء ومعلومات المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأوضح علم، أنه بمجرد استكمال الترتيبات حول المنتدى، ستنشر البعثة جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار، بما في ذلك تاريخ ومكان الانعقاد وما يتعلق بالمشاركين.

وشدد علم، على ضرورة عدم الانسياق وراء النسخ المتعددة المتداولة لقوائم تضمّ أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، داعياً الجميع إلى الحصول على المعلومات من موقع البعثة الأممية وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.