الثني يأذن بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام والمختار بشبكة المياه والصرف الصحي
أخبار ليبيا24
منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار (الوحيشي) في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة.
وشدد الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز سالم البرجي على ضرورة ربط المنازل الواقعة في مناطق شبنة (أ، ب، ج، د) والمنازل الواقعة في منطقتي حي السلام، وحي المختار (الوحيشي) بالشبكة الرئيسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبشكل متقن.
وفي وقت سابق من الشهر، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.
وفي سياق آخر، أكد الثني على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسة، واللويفية، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.
كما تمت مناقشة مشاكل الصرف الصحي في منطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.