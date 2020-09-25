الثني يأذن بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام والمختار بشبكة المياه والصرف الصحي

أخبار ليبيا24

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار (الوحيشي) في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة.

وشدد الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز سالم البرجي على ضرورة ربط المنازل الواقعة في مناطق شبنة (أ، ب، ج، د) والمنازل الواقعة في منطقتي حي السلام، وحي المختار (الوحيشي) بالشبكة الرئيسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبشكل متقن.

وفي وقت سابق من الشهر، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.

وفي سياق آخر، أكد الثني على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسة، واللويفية، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.

كما تمت مناقشة مشاكل الصرف الصحي في منطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.