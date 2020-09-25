الترهوني يكشف عن مباريات المنتخب الودية وأسماء المحترفين

أخبار ليبيا24

قال مدير المنتخب الليبي لكرة القدم إن المنتخب الليبي سيدخل خلال الأيام المقبلة في معسكر خارجي في تونس.

وأضاف الترهوني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين يوم 8 أكتوبر أمام التوغو ويوم 11 من ذات الشهر أمام جزر القمر.

وأوضح مدير المنتخب أنه تم استدعاء 13 محترف وتم التأكيد على عدد منهم فيما لم نستلم موافقة عدد آخر من الأندية.

وعن الأسماء التي ستلتحق بمعسكر تونس قال الترهوني :”سيلتحق حمد الهوني ومعتصم المصراتي والسنوسي الهادي وطلحة رزق وعلى معتوق”.

وختم مدير المنتخب حديثه :”قد نواجه صعوبة في التحاق المحترفين في مصر لاستمرار الدوري المصري خلال أيام الفيفا ولم نستلم موافقة الرجاء المغربي حتى الآن حول انتقال سند الورفلي”.