البعثة الأممية تهنئ عمداء بلديات غات وككلة ومصراتة على انتخابهم

أخبار ليبيا24

هنأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الجمعة، أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة.

وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز: “أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم”.

وأضافت وليامز، “أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً”.

والخميس، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب، محمود محمد السقوطري، عميدا للمجلس البلدي مصراتة، بعدما جرت عملية الانتخاب في اليوم نفسه، بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق.

وفي منتصف سبتمبر الجاري، أدى أعضاء المجلس البلدي غات وعميده موسى عبدالرزاق القسم القانونية في الدورة الثانية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، بعدما جرت الانتخابات في 18 أغسطس الماضي.