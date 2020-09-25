الاتحاد يعلن عن أولى تعاقداته بضم حسن ماتا حسن ماتا انتقل إلى الاتحاد قادما من الأخضر في صفقة انتقال حر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، عن أول تعاقداتها بضم لاعب الوسط حسن ماتا قادما من الأخضر في صفقة انتقال حر .

ويأتي هذا التعاقد في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد باللاعبين البارزين استعدادا للاستحقاق الكروي المقبل، وبناء فريق من اللاعبين الشباب ولاعبي الخبرة.

وبهذه الصفقة أنهت إدارة نادي الاتحاد أولى تعاقدات الرسمية لتعزيز فريق كرة القدم الذي من المنتظر أن يشارك في كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) في نسختها القادمة.

ووقع اختيار أدارة بنادي الاتحاد على اللاعب حسن ماتا نظرا لما يمتلكه هذا اللاعب من موهبة كبيرة في صناعة اللعب خاصة بعد تألقه الكبير مع فريق الأخضر في المواسم السابقة.