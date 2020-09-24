ميسي ورونالدو ضمن قائمة الأفضل بأوروبا..تعرف على الترتيب

ميسي ورونالدو ضمن قائمة الأفضل بأوروبا..تعرف على الترتيب

أخبار ليبيا24

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء قائمة اللاعبين العشرة الأفضل في أوروبا عن موسم 2019-2020.

وأبرز اليويفا تنافس الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) على المراكز الثلاثة الأولى.