محتجون على انقطاع الكهرباء يغلقون الطريق الرابط بين زليتن والعاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

أغلق محتجون غاضبون فالطريق الساحلي الرابط بين مدينة زليتن والعاصمة طرابلس احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لفترات طويلة جدًا.

وأفاد شهود، أن المحتجين الغاضبين أضرموا النار في إطارات سيارات وأغلقوا الطريق، فجر اليوم الخميس، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء.

وتداول نشطاء، على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا، تظهر خلالها حرائق وسُحب من الدخان المتصاعدة جراء إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات، إضافة إلى غلق الطرق بالسواتر الترابية.