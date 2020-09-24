عودة إصابات كورونا بعد اختفاء ليومين في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

عادت إصابات كورونا للظهور مجددًا في طبرق بعد غياب دام ليومين متتالين لم تسجل فيهما أي إصابة، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابة واحدة في طبرق خلال يوم الأربعاء.

وكانت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وفي تصريح صحفي لأخبار ليبيا24، قال رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق، أحمد الفزاني، اليوم الخميس، إن

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغت في طبرق حتى الآن 213 إصابة، بينها 42 حالة نشطة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 133 حالة، أما عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ 38 حالة.

وقال الفزاني: “لدينا حالة خطيرة وحالتين حرجتين، ولم تسجل أي حالة تنفس صناعي ولله الحمد”.

وأعرب الفزاني، عن توقعه بحدوث زيادة يومية في عدد الإصابات، بسبب استمرار إقامة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها وعدم التزام المواطنين بالخطوات الاحترازية.