أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، إبراهيم بيت المال، رفضه التام للزج بالعسكريين في الاتفاقات السياسية، مؤكدًا أن العسكريين لا يتدخلون في الشؤون السياسية.

بيت المال قال، في كلمة مرئية خلال زيارة تفقدية لمحاور غرب سرت، إن الاتفاقات السياسية شأن يقوم به السياسيون، وهي أمور متروكة للرئيس والوزراء والنواب، وأنه ليس له شأن بالاتفاق السياسي إلا حين يكون للأمر صلة بالمحاور العسكرية، فعندها يكون له موقف وكلمة.

وعن ما يطلقه البعض بشأن وجود خطوط حمراء، قال بيت المال “ليس عندنا خطوط حمراء، هذا وطننا من امساعد لرأس جدير والجنوب، وهذه الكلمة لا تعني لنا شيئا، وهناك ألسنة تتكلم وكررت هذا الكلام مرات عديدة ولكن هذا أمر لا يعنينا”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن بلاده تتعامل مع ليبيا واحدة موحدة؛ بحيث تتعاطى مع جميع أبناء الشعب الليبي من كل الأقاليم، مؤكدًا أن القاهرة تدعم دولة ليبية بعيدًا عن الميليشيات المسلحة والمتطرفة لأن أمن البلدين واحد.

وأضاف السيسي، في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، خلال شهر يوليو الماضي، أن خط سرت – الجفرة لا يجب تجاوزه وهي دعوة سلام من مصر للبدء في تفعيل الحل السياسي، متابعًا أن مصر دولة داعية للسلام ولا تقبل بتقسيم ليبيا وتسعى لوقف الاقتتال في البلاد.

وأشار إلى تعويل مصر على القبائل الليبية الحرة لحل الأزمة في البلاد، وأنها لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا، مُشددًا على رفض بلاده أن تتحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين على القانون، داعيًا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.

وأكد السيسي أن مصر مستعدة لاستضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني ليبي، موضحًا أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا لن تؤدي إلى حل الأزمة.