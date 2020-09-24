بحث التعاون المُشترك بين الوطنية للنفط والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز صنع الله يُطلع السفير الإيطالي على الأوضاع الأمنية والإعادة التدريجية للإنتاج بالحقول والمنشآت النفطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، الأوضاع الأمنية بالحقول والمنشآت النفطية التابعة لشركات المؤسسة .

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى مساعي المؤسسة الحثيثة للإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، التي قامت بها بجميع مواقعها، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين، ولضمان سير العملية الإنتاجية بالصورة المُثلى.

كما تم التطرق إلى التعاون المُشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز، وفق نص البيان.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ إعلامي لها، أنه تم رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة وأن التعليمات قد أُعطيت للشركات المُشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة.

وأشارت إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر من المرتزقة والجماعات المسلحة الأخرى بها والتي تُعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة.