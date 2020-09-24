النائب أبوبكر سعيد: الصديق الكبير تجاوز الجميع وأصبح دولة داخل الدولة

أخبار ليبيا24

كشف عضو مجلس النواب بطرابلس أبوبكر سعيد أن مصرف ليبيا المركزي منقسم بين شطرين، ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير غير معترف بأي سلطة في الدولة وتجاوز الجميع وأصبح دولة داخل الدولة.

وأضاف سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” لا إصلاحات نقدية ولا خدمات بنكية كباقي الدول ولا حلول لنقص السيولة النقدية ولا معالجة لسعر الصرف.

وتابع عضو المجلس أن توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بكفاءات مهنية وطنية أولوية قصوى ويجب أن يتم اليوم قبل الغد.