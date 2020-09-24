المشري: يجب عدم استعمال ملف النفط في الابتزاز السياسي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على ضرورة عدم استعمال الملف النفط في الابتزاز السياسي، مؤكدا على أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط.

وأكد المشري خلال تلقيه مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حرص المجلس الأعلى على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة.

وطالب المشري، بضرورة أن تكون مسارات الحوار متكاملة وليست متعارضة، وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.

ومن جهته، أكد السفير الأمريكي أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق اليها، مجددا حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن وجهود البعثة الأممية في ليبيا.

وناقش نورلاند والمشري خلال المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم الخميس، التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.