القبض على قاتل المواطنة فتحية اللافي

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء التحري والتحقيق بمكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، ضبط المتهم بارتكاب واقعة اختطاف وقتل المواطنة “فتحية اللافي”.

جرى ذلك بعد نحو أسبوع من عملية اختطافها، حيث كانت الضحية قد اختفت منذ يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعدما خرجت من منزلها في طرابلس للقيام بزيارة روتينية إلى عيادة للعلاج الطبيعي.

وأفادت الوزارة، في منشور على فيسبوك، أن بعد الاستدلال مع الجاني اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها.

وقالت، “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة اجراءاتها القضائية بالخصوص”.

وأثار اختطافها حالة من الاستياء في طرابلس وعموم البلاد، حيث أعرب العديد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، عن سخطهم من تدني الوضع الأمني واستمرار عمليات القتل والاختطاف.

والأربعاء جرى الإعلان على جثة الضحية بمنطقة المشروع في طرابلس، وتواردت أنباء عن تعرضها لعدة طعنات.