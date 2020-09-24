الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تعلن رفضها لإقامة منتدى اقتصادي ليبي تركي

أخبار ليبيا 24 -خاص

أعلنت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، اليوم الخميس، رفضها الشديد لإقامة منتدى اقتصادي ليبي تركي في دولة تركيا.

وقال، إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، في تصريخ لأخبار ليبيا24، إن الغرفة وجهت دعوة لأعضاء اتحاد الغرف التجارية الليبية ومجلس رجال الأعمال الليبيين والشركات الاقتصادية العامة والخاصة للتصدي للتدخل التركي بشتى أنواعه وألوانه وتطهير التراب الليبي منهم.

وأضاف الجراري، “إن المدعو محمد الرعيض المنتحل صفة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمقال من هذه الصفة من حكومة الإنقاذ منذ سنوات والذي يواصل عمله بهذه الصفة المزورة مدعوماً من تيار الإخوان المسلمين، يدعو لإقامة منتدى اقتصادي ليبي تركي في دولة تركيا”.

وقال، “إن هذه محاولة فاشلة لمد جسور اقتصادية جديدة مع تركيا بعد أن أصبح العالم كله يرفض الوجود التركي في المنطقة بالكامل”.

وتابع الجراري، “نحن نطالب بمقاطعة هذا المنتدى الاقتصادي المزعوم وعدم المشاركة فيه، بل واستنكاره ورفض أي محاولات في هذا الشأن، وما يقوم به الرعيض يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين”.

وقال، “نحن نعلم أن سبب اختيار موعد المنتدى الاقتصادي المزعوم هو محاولة بائسة للوقوف مع وزارة الاقتصاد التركية، التي تعاني هذه الأيام بسبب سياسات أردوغان المساندة للإرهاب والتطرف والتي باتت مفضوحة أمام العالم”.