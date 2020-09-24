السراج: الخيار السلمي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية

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أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تأكيد حكومة الوفاق على الخيار السلمي القائم على الحوار البناء كخيار وحيد لتجاوز الأزمة الليبية.

ولفت السراج، إلى تعاطي حكومة الوفاق إيجابيًا مع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتقديمها كل التسهيلات بالخصوص، مشيرة إلى تعامل حكومة الوفاق بنية حسنة مع المبادرات التي طرحت لحل الأزمة، والتي كان آخرها ما توصل إليه مؤتمر برلين المنعقد في يناير الماضي.

وقال السراج، نرى أهمية الإسراع في استئناف الحوار السياسي بسرعة على أن يشمل كل القوى السياسية الليبية، معربًا عن تطلع حكومة الوفاق إلى دعم من المجتمع الدولي لإنجاح استحقاق الانتخابات على قاعدة دستورية.

وأضاف السراج، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ندرك أن معالجة المشكلات في ليبيا يكمن في وضع سياسات صادرة عن حكومة وحدة وطنية منتخبة.

كما أعرب السراج عن ترحيبه بتصريحات “قادة الشرق” عن وقف النار واستئناف إنتاج النفط وتصديره.

وفي إشارة إلى المظاهرات الاحتجاجية ضد تدني الأوضاع، التي شهدتها العاصمة طرابلس وغيرها من المدن، أكد السراج أن حكومة الوفاق ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المتظاهرين السلميين.

وفي قضية الهجرة غير الشرعية، قال السراج إن ليبيا تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة بسبب هذه الظاهرة، معتبرًا أن “الحل الأمثل لمواجهتها يكون بالقضاء على الأسباب التي أدت إليها”.

وعلى صعيد مجلس الأمن، قال السراج، إنه بات من الضروري إدخال إصلاحات حقيقية على المجلس، معتبرا أن “الواقع الحالي مهيأ لذلك”.

وطالب برفع “الظلم” الواقع على القارة الإفريقية في مسألة تمثيلها بمجلس الأمن، مؤكدًا أن من حقها أن يكون لها تمثيل عادل.

وفي ختام كلمته، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رأى السراج على أن “السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وقال: “نرفض استغلال القضية الفلسطينية في مشاريع لم يشارك بها الفلسطينيون”، وذلك في إشارة إلى التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية من بينها الإمارات والبحرين، الذي يرعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.