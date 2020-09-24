الدباشي: إجراء الانتخابات الرئاسية يُنهي الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حدد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، والمقال من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إبراهيم الدباشي، ثلاث خطوات اعتبرها الطريق لإنهاء الأزمة الليبية.

الدباشي قال، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدين يحل ثلث الأزمة الليبية، ونقل الحكومة ومؤسسات الدولة إلى سرت بترتيبات أمنية مضمونة يحل الثلث الثاني، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري متفق عليه ينهي الأزمة”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في التاسع عشر من يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنوب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.