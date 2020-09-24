الحكومة الليبية تعلن استعدادها للبدء في الانتخابات البلدية

الحكومة الليبية تعلن استعدادها للبدء في الانتخابات البلدية الثني يطلع على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة عادل الزايدي، جاهزية اللجنة المركزية للإنتخابات المجالس البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.

جاء ذلك خلال رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، مع وزير الحكم المحلي اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، للاطلاع على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات.

في سياق آخر، بحث الاجتماع المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافة البلديات التابعة للحكومة، ومدى نسبة الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلها.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، قد أعلنت عزمها إجراء الانتخابات في 15 بلدية خلال شهر أكتوبر القادم، وهي: درنة والقبة وهراوة وأمساعد والأبرق والقيقب وجالو وأوجلة وأجخرة والبيضان وأم الرزم وبئر الأشهب والشرقية وجردس العبيد والقطرون.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، أن انتخابات المجالس البلدية ستنطلق في موعدها في شهر أكتوبر المقبل بانتخاب بلديات جالو وأوجلة وأجخرة.