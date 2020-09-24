إغلاق 20 مسلخًا للدجاج في طبرق

إغلاق 20 مسلخًا للدجاج في طبرق

أخبار ليبيا24

أغلق جهاز الحرس البلدي في طبرق، اليوم الخميس، 20 مسلخًا للدجاج لعدم مطابقتها للشروط الصحية والبيئية.

وقال العميد صالح حمد العبيدي، مدير فرع جهاز الحرس البلدي البطنان، لأخبار ليبيا24، إن اللجنة الأمنية المشتركة قامت بتكليف لجنة أمنية مساندة لجهاز الحرس البلدي في حملته على مسالخ الدجاج “الرياشات” في طبرق، والتي تديرها العمالة الوافدة في ظروف صحية وبيئية سيئة.

وأوضح أن المسالخ التي جرى إغلاقها تسببت في إغلاق مواسير الصرف الصحي، بسبب رمي مخلفات الدجاج داخلها.

وأكد العبيدي، أن الحملة ستستمر على بقية المسالخ والمحال التجارية للتفتيش على الرخص وإجراءات من يديرها.