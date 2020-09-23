دخول أول ناقلة نفط لميناء الحريقة بعد إغلاق دام تسعة أشهر

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وصلت إلى ميناء الحريقة النفطي، ناقلة نفط لنقل نحو مليون برميل من النفط الخام من خزانات الميناء، في عملية هي الأولى من نوعها منذ إغلاق عملية إنتاج وتصدير النفطي في يناير الماضي.

وأعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان، اليوم الأربعاء، أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق سيستقبل، الناقلة (دلتا هيلس) لنقل كمية مليون برميل من النفط الخام المخزن في الخزانات.

وذكر بن شتوان، أن شركة الخليج العربي للنفط والغاز، باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط.

وأشار بن شتوان، إلى أن تفريغ الخزانات سيمكن الشركة من إعادة التشغيل والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسلة فوراً.

والجمعة ألقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، خطابا، أعلن فيه إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد بسبب “تدني المستوى المعيشي والاقتصادي” للمواطنين.

واشترط حفتر، لتشغيل هذه المنشآت ضمان التوزيع العادل لعائدات النفط، ومنع دعم الإرهاب بموارده.

وقال حفتر، إن “القيادة العامة وفي ظل ما يعانيه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي، تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب”.

وبعد يوم من كلمة حفتر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ، مشيرة إلى أنها أعطت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية، وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ.