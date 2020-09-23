وزير الدفاع التركي يؤكد مواصلة دعمهم لليبيا في المجالين العسكري والأمني

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده ستواصل تقديم المشورة وتوفير فرص التدريب لليبيين في المجالين العسكري والأمني.

جاء ذلك خلال استقبال آكار لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن “آكار والمشري تبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا”.

وأكد آكار، أن تركيا ستواصل تقديم التدريب والمشورة لليبيين في المجالات العسكرية والأمنية، وشدد على وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة الشرعية الليبية (حكومة الوفاق) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار آكار، إلى أن تركيا ستستمر في بذل ما بوسعها من أجل إرساء قواعد الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تدعم ليبيا المستقلة والمستقرة وذات السيادة. بحسب البيان.