هبوط اضطراري لطائرة عمودية للجيش دون إصابات في طاقهما

أخبار ليبيا24

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، عن جنوح طائرة عمودية وهبوطها اضطراريًا بسبب عطل فني قرب قاعدة براك الشاطئ.

وأوضحت رئاسة الأركان الجوية أن الطائرة تابعة لسرب “الشهيد مؤمن الدرسي” وتم انقاذ طاقمها المكون من طيّارين اثنين.

من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني، هبطت اضطراريًا في منطقة سوكنة بالجفرة بسبب عطل فني، مؤكًا عدم إصابة أحد من طاقم المروحية.

وأوضح المحجوب، أن الطائرة كانت في طلعة جوية استطلاعية عادية.

وأشار المحجوب، إلى أن مثل هذه الحوادث متوقعة نتيجة حظر التسليح المفروض عن الجيش الوطني الليبي.

وأكد المحجوب، أن أغلب عتاد الجيش الوطني الليبي قديم ويحتاج للصيانة والتطوير، ولكن نظرًا لحظر السلاح الجائر؛ فإن الأعطال ستستمر.

وقال إن ذلك سيعرقل مهمة الجيش الوطني، الذي لازال مستمرًا في تقديم في واجبه المقدس لحماية البلاد من الإرهاب والتطرف والمليشيات والمرتزقة الأجانب.