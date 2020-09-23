نادية عمران تستغرب من تجاهل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي

أخبار ليبيا24

أعربت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور عن استغرابها الشديد من تجاهل بعض الأطراف الفاعلة لمشروع الدستور الصادر عن الهيئة منذ نحو 3 سنوات، والسعي لتشكيل لجنة جديدة لكتابة الدستور.

وقالت، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا24، اليوم الأربعاء، “نأمل من بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاضطلاع بواجبهم نحو السير بليبيا نحو الاستقرار وتأسيس دولة المؤسسات والقانون التي يأملها الشعب الليبي”.

وأضافت، “إن السعي لتشكيل لجنة جديدة لكتابة الدستور، سيكون بوابة للدخول في أتون الصراعات والتجاذبات مجددًا”.

وقالت، “إننا نؤكد بأنه لا مناص من إكمال المسار التأسيسي وترك القرار لليبيين لإقرار دستورهم وإنهاء المراحل الانتقالية، التي لا يزال متصدري المشهد الليبي يسعون لفرضها بما فيها حفاظا على مصالح ضيقة”.

ودعت، عضو الهيئة التأسيسية للدستور، إلى “طرح مشروع الدستور الذي جرى الإعلان عنه يوم 29 يوليو 2017 وجاء بأغلبية معززة غير مسبوقة في التجارب الدستورية المقارنة، على الاستفتاء، لكي يقول الشعب كلمته الفصل في دستوره الدائم، وليكن القاعدة الدستورية الحاكمة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة”.